LIVE Sci alpino Slalom Madonna di Campiglio 2026 in DIRETTA | Hallberg guida una gara bellissima! Vinatzer illude poi inforca Alle 21.00 la seconda manche

Segui in tempo reale la gara di slalom di Madonna di Campiglio, valida per le qualificazioni alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Hallberg si distingue in una competizione avvincente, mentre Vinatzer mostra ottimi margini prima di un imprevisto. La seconda manche è prevista per le 21.00. Resta con noi per aggiornamenti continui e approfondimenti sui risultati.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 19.28: Chiudiamo qui il nostro live e vi diamo appuntamento per le ore 21.00 per la seconda manche. 19.27: Ci saranno due italiani nella seconda manche. Tommaso Sala ha concluso al ventiquattresimo posto (+1.42), mentre Matteo Canins ha termina al ventiseiesimo posto (+1.51), sua prima qualificazione tra i trenta in Coppa del Mondo. 19.26: Termina la prima manche. Questa la situazione in classifica dei primi dieci. Eduard HALLBERG FIN 50.29. Tanguy NEF SUI +0.16. Clement NOEL FRA +0.23. Henrik KRISTOFFERSEN NOR +0.29. Timon HAUGAN NOR +0. 🔗 Leggi su Oasport.it

