Australian Open oggi Cobolli-Fery e Paolini-Sasnovich – Diretta

Oggi prende il via la prima giornata degli Australian Open 2026, il primo Slam della stagione tennistica. In campo, Flavio Cobolli e Jasmine Paolini, impegnati nel primo turno a Melbourne. La partita sarà trasmessa in diretta tv e streaming, offrendo agli appassionati l’opportunità di seguire da vicino l’inizio di questa importante manifestazione internazionale.

Iniziano gli Australian Open 2026. A esordire nella prima giornata del primo Slam della stagione Flavio Cobolli e Jasmine Paolini – in diretta tv e streaming – protagonisti nel primo turno di Melbourne. Il tennista azzurro affronta il britannico Arthur Fery, numero 186 del mondo, mentre la toscana, nel tabellone Wta, sfida la russa Aljaksandra Sasnovich. Nella mattinata di domenica 18 gennaio è previsto l'esordio del numero uno del mondo Carlos Alcaraz.

Australian Open 2026, gli italiani e le italiane in campo: il programma del 18 gennaio · Tennis ATP e WTA; Si parte con Cobolli e Paolini: il programma; Aus Open day 1: Cobolli e Paolini in campo domenica. Debuttano pure Alcaraz e Sabalenka; Cobolli-Fery: orario, precedenti e dove vederla in tv.

Australian Open: dove vedere le gare di oggi in tv e streaming - Tra gli azzurri debuttano Flavio Cobolli che affronterà il britannico Arthur Fery e Jasmine Paolini che se la vedrà con la bielorussa Aljaksandra Sasnovic ... corriere.it