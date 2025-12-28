Scappa alla vista della polizia | momenti di tensione ai Quartieri Spagnoli

Ieri sera nei Quartieri Spagnoli, la polizia ha arrestato un uomo di 59 anni per evasione. Durante un controllo, gli agenti del Commissariato San Ferdinando hanno notato il soggetto che, alla loro presenza, ha cercato di allontanarsi. L’intervento si è concluso con l’arresto, evidenziando ancora una volta l’attenzione delle forze dell’ordine nel presidio del territorio.

Ieri sera la polizia ha tratto in arresto un 59enne napoletano, per evasione. In particolare, gli agenti del Commissariato San Ferdinando, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Nardones, hanno notato il 59enne che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi per.

