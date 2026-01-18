L’Iran alla prova delle proteste Tara Riva | Il sistema ha perso di legittimità per buona parte della popolazione

L’Iran si trova attualmente al centro di proteste che coinvolgono diverse sfaccettature della società e delle istituzioni. La situazione mette alla prova la stabilità del sistema e la sua capacità di rispondere alle richieste di cambiamento. In questo contesto, Tara Riva analizza le implicazioni politiche e sociali, evidenziando come il sistema abbia perso parte della legittimità presso una significativa parte della popolazione.

L’Iran sta vivendo da diverse settimana una serie di proteste estremamente articolate nella loro genesi e complesse nel proprio sviluppo e che raccontano di un Paese che si trova di fronte a una grande prova istituzionale e sistemica: la Repubblica Islamica reggerà? Che voce in capitolo hanno le varie anime della frastagliata opposizione iraniana? InsideOver ne discute con Tara Riva, analista specializzata in relazioni internazionali e geopolitica, con un focus sul Medio Oriente e sull’Iran. Dopo un Master in Global Security Studies a Sheffield, Riva ha lavorato presso istituzioni come le Nazioni Unite e il Parlamento Europeo. 🔗 Leggi su It.insideover.com

