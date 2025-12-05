Traverso Siap | Rispetto per i poliziotti e legittimità delle proteste a Genova

"Il delicato servizio di ordine pubblico svolto ieri a Genova richiede una riflessione attenta che metta insieme rispetto per la città, responsabilità istituzionale e storia sindacale dei lavoratori. Ho seguito con attenzione quanto accaduto e apprezzato l’intervento del segretario generale. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

GENOVA MERITA PIÙ PERSONALE 9 DICEMBRE IL SIAP SCENDE IN CAMPO ASSEMBLEA GENERALE DIRETTIVO PROVINCIALE PRESIDIO SOTTO LA PREFETTURA La Segreteria Provinciale SIAP Genova informa tutto il personale che mar - facebook.com Vai su Facebook

Scontri in piazza Alimonda: Siap, "Solidarietà ai poliziotti feriti, ma il vero problema è il sovraccarico del personale" - Il sindacato difende la gestione dell’ordine pubblico della questora, ma denuncia carichi di lavoro insostenibili, carenze di organico e mancanza di coordinamento. Riporta genovatoday.it

Siap, militarizzare il centro storico di Genova ha fallito - Nel centro storico di Genova "continuiamo a registrare che si annunciano nuovi rafforzamenti dei controlli, ma non si parla seriamente di una strategia investigativa strutturata per colpire le ... Si legge su ansa.it

Polizia, la denuncia del Siap: “Numeri falsati, nei commissariati di Sanremo e Ventimiglia mancano i poliziotti” - Imperia – «Parlare di rafforzamento dell’organico nei commissariati di Sanremo e Imperia è falso: se è pur vero che sono arrivati 29 agenti in prova, è altrettanto vero che l’8 settembre ci saranno ... Da ilsecoloxix.it

25 novembre, Siap Genova: "Contro la violenza sulle donne non bastano i simboli, serve azione concreta" - Traverso: "Genova ha bisogno di più uomini e più donne in servizio, di più specialisti, di più personale formato e di più strumenti operativi" ... Lo riporta telenord.it