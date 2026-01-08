Malpaga i costi lievitano | l’ex Fabbrica verso la fine ma il conto sale a 3,5 milioni

I lavori di riqualificazione dell’ex Fabbrica di Malpaga, situata vicino al castello di Cavernago, stanno per essere completati. Tuttavia, rispetto alle stime iniziali, i costi sono aumentati, raggiungendo circa 3,5 milioni di euro. Questa variazione evidenzia una crescita delle spese rispetto alle previsioni originali, ponendo attenzione al bilancio complessivo del progetto e alle sfide legate alla sua conclusione.

Cavernago. I lavori di riqualificazione dell 'ex Fabbrica di Malpaga, l'edificio che sorge a ridosso del castello, si avviano verso la conclusione ma con un quadro economico differente rispetto a quanto stabilito inizialmente. L'intervento che cubava in tutto 3 milioni di euro ora potrebbe toccare quota 3,5 milioni. "Nel corso dei lavori – spiega il sindaco Giuseppe Togni – sono emerse una serie di problematiche che hanno fatto crescere il costo complessivo fino a circa 3 milioni e mezzo. Come Comune abbiamo già stanziato un'aggiunta di 280mila euro: dai 3 milioni iniziali siamo passati, quindi, a 3 milioni e 280mila euro oltre al ribasso d'asta che è stato utilizzato per la variante.

