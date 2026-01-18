Le pagelle Stephens e Pepe le due anime Tavernelli cresce ma non basta

Le pagelle di oggi analizzano le prestazioni delle principali figure in campo: Stephens e Pepe emergono come le anime della squadra, mentre Tavernelli mostra segnali di crescita. Gazzotti, invece, ha avuto un impiego limitato, appena oltre i cinque minuti. La prima metà della partita si presenta ostica, con difficoltà nel gestire la fisicità degli avversari e nel trovare il ritmo giusto. Analizziamo i dettagli di questa sfida.

Gazzotti sv. Poco più di 5' sul parquet. Giusto il tempo di catturare 2 rimbalzi. Tavernelli 6. La prima metà di partita si rivela piena di ostacoli, faticando a prendere le misure alla fisicità portata in campo dagli avversari. Esce però dal guscio alla distanza ed è prezioso nell'allungo del terzo periodo, quindi mette la firma sull'overtime con 4 punti. Chiude in doppia cifra (11) e con un 17 di valutazione. Gaspardo 5,5. Nel primo quarto è attivissimo e segna 8 punti, poi si 'siede' e ne segna soltanto altri 2 prima di tornare a farsi vivo nel finale dei regolamentari. Dove inchioda la schiacciata e quindi segna la tripla del +2 nell'ultimo minuto.

