Le mura intorno il Piatto di San Bassiano firmato da Mara Senno

Il Piatto di San Bassiano 2026, realizzato dall’artista Mara Senno, rappresenta un esempio di artigianato contemporaneo. Interamente in porcellana, decorato a mano e prodotto in 50 esemplari numerati, questo oggetto unisce tradizione e innovazione. La firma dell’artista e la tecnica del terzo fuoco conferiscono al piatto un valore artistico e di collezione, riflettendo l’attenzione per i dettagli e la cura nel processo di lavorazione.

Porta la firma dell'artista lodigiana Mara Senno il Piatto di San Bassiano 2026, realizzato in 50 esemplari numerati, siglati e datati, interamente in porcellana, decorati a mano e cotti con la tecnica del terzo fuoco. Il titolo scelto, "Le mura. intorno", richiama il tema della città, dei suoi confini fisici e simbolici, della protezione e dell'appartenenza. Nel piattino, la struttura circolare diventa fulcro narrativo: lo sguardo è spinto verso il centro, mentre le architetture e le cromie evocano un equilibrio sospeso tra interno ed esterno, stabilità e apertura. La presentazione della 39ª edizione, che accompagna l'attesa della festa patronale con un gesto simbolico capace di tenere insieme arte, identità e memoria collettiva, si è svolta l'altro giorno negli spazi di Sottocasa idee in via Garibaldi.

