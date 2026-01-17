Festa di San Bassiano | l’Unione Artigiani a colloquio col vescovo

Oggi si svolge la seconda giornata di eventi in preparazione alla festa di San Bassiano, patrono della città, che si celebra lunedì. L’Unione Artigiani ha avuto un incontro con il vescovo, consolidando il dialogo tra le realtà locali e la Chiesa. Questa giornata rappresenta un momento di confronto e collaborazione, volto a rafforzare il senso di comunità in vista delle celebrazioni religiose e delle iniziative in programma.

Seconda giornata di iniziative oggi in vista della festa patronale di San Bassiano che ricorre lunedì. Dalle 9.15 sono aperte le visite al Palazzo Comunale; dalle 10 all'ex caffè Letterario si tiene il Mercato del Baratto; dalle 10.30 in biblioteca è previsto l'evento di cittadinanza attiva "Zero Equity". Alle 15 invece inaugurazione della seconda sede del Museo Diocesano nell'ex chiesa di San Cristoforo in via Fanfulla. Quindi alle 17 nel teatro Alle Vigne sul palco il baritono Leo Nucci. Intanto ieri sera i vertici dell' Unione Artigiani hanno incontrato il vescovo di Lodi Maurizio Malvestiti nel tradizionale saluto in vista della festa del patrono.

