La lettera della mamma di uno dei ragazzi aggrediti in corso Buenos Aires | Decine di persone hanno visto cosa succedeva senza intervenire Cosa sta trasformando Milano in una città sempre più invivibile?
Il Corriere della Sera pubblica l'intervento di quella che si definisce Una mamma come tante. «Auguro a questa generazione di giovani belli e consapevoli l’arduo compito di riuscire a salvare un’umanità sempre più piccola e meschina che sembra ormai naufragare». 🔗 Leggi su Vanityfair.it
La lettera della mamma del 15enne: «Mio figlio aggredito nell’indifferenza. A Milano il fenomeno “maranza” è un'emergenza sociale» - La domanda: «Cosa sta trasformando Milano in una città sempre più invivibile? msn.com
«Mio figlio 15 enne aggredito in corso Buenos Aires nell’indifferenza. A Milano i maranza sono un'emergenza sociale» - La domanda: «Cosa sta trasformando Milano in una città sempre più invivibile? milano.corriere.it
Violenza in corso Buenos Aires, la lettera della mamma del 15enne: «Mio figlio aggredito nell’indifferenza. A Milano il fenomeno "maranza” è un' emergenza sociale» - facebook.com facebook
