La lettera della mamma di uno dei ragazzi aggrediti in corso Buenos Aires | Decine di persone hanno visto cosa succedeva senza intervenire Cosa sta trasformando Milano in una città sempre più invivibile?

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Corriere della Sera pubblica l'intervento di quella che si definisce Una mamma come tante. «Auguro a questa generazione di giovani belli e consapevoli l’arduo compito di riuscire a salvare un’umanità sempre più piccola e meschina che sembra ormai naufragare». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

La lettera della mamma di uno dei ragazzi aggrediti in corso Buenos Aires: «Decine di persone hanno visto cosa succedeva senza intervenire. Cosa sta trasformando Milano in una città sempre più invivibile?»

Santa Croce di Magliano. Parla la mamma del ragazzo aggredito: ‘mio figlio poteva morire’.; Baby gang, i genitori dei figli picchiati scendono in piazza: «I Daspo non bastano, servono misure cautelari più restrittive»; Mio figlio pestato a sangue dal branco, ora non esce più di casa. Non ci sente bene. Choc nel piccolo paesino; Baby gang chiede i soldi per le giostre ad un 13enne, poi lo riempie di calci e pugni al parco. L'aggressione ripresa e diffusa sui....

La lettera della mamma del 15enne: «Mio figlio aggredito nell’indifferenza. A Milano il fenomeno “maranza” è un'emergenza sociale» - La domanda: «Cosa sta trasformando Milano in una città sempre più invivibile? msn.com

