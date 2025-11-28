Autorità e armonia | la legittimazione del potere nella Cina contemporanea

Martedì 2 dicembre alle ore 18:15, alla Società di Letture e Conversazioni Scientifiche (Palazzo Ducale), si terrà il terzo e conclusivo appuntamento del ciclo di incontri realizzato in collaborazione con il Centro Studi Antonio Balletto: "Pensare l'Asia. Visioni del mondo tra cultura e potere". 🔗 Leggi su Genovatoday.it