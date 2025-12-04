Verbania | al Museo del Paesaggio la mostra La visione la forma di Alessandro Marchetti

Sabato 6 dicembre al Museo del Paesaggio di Verbania inaugura la nuova mostra temporanea "La visione, la forma", di Alessandro Marchetti, curata da Giulia Grassi.L'esposizione è stata voluta dal Comune di Verbania in accordo con la famiglia e con la collaborazione del Museo del Paesaggio a un. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

