L’atteso derby al PalaDesio Cantù-Brescia | testacoda col brivido Brienza ora è obbligato a vincere

Da sport.quotidiano.net 18 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il derby tra Cantù e Brescia al PalaDesio si presenta come una sfida importante, con Brescia in testa alla classifica. Per Cantù, questa partita rappresenta un’opportunità da non perdere, con il GM Sandro Santoro che sottolinea l’obbligo di vittoria. Un incontro che promette spettacolo e tensione, in un contesto di alta competitività tra due team determinati a ottenere il risultato.

"Non conta che Brescia sia la capolista: dobbiamo vincere, non ci sono alternative". Sandro Santoro, GM di Cantù ed ex di serata, non valuta alternative. I comaschi sono sul fondo della classifica, la Germani è il cliente peggiore. Sfida numero 31 tra le due squadre, Cantù avanti per 17-13 nel totale dei precedenti e per 9-6 nelle sfide giocate in casa. L’ultima vittoria canturina risale però alla stagione 201819 (82-76). Nicola Brienza (nella foto) sostanzialmente sposa le parole del suo dirigente, in vista della sfida di questa sera alle ore 20: "In questo momento vale poco la pena parlare di Brescia, non per una mancanza di rispetto, ma perché l’attenzione deve essere su noi stessi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

