Il derby tra Cantù e Brescia al PalaDesio si presenta come una sfida importante, con Brescia in testa alla classifica. Per Cantù, questa partita rappresenta un’opportunità da non perdere, con il GM Sandro Santoro che sottolinea l’obbligo di vittoria. Un incontro che promette spettacolo e tensione, in un contesto di alta competitività tra due team determinati a ottenere il risultato.

"Non conta che Brescia sia la capolista: dobbiamo vincere, non ci sono alternative". Sandro Santoro, GM di Cantù ed ex di serata, non valuta alternative. I comaschi sono sul fondo della classifica, la Germani è il cliente peggiore. Sfida numero 31 tra le due squadre, Cantù avanti per 17-13 nel totale dei precedenti e per 9-6 nelle sfide giocate in casa. L’ultima vittoria canturina risale però alla stagione 201819 (82-76). Nicola Brienza (nella foto) sostanzialmente sposa le parole del suo dirigente, in vista della sfida di questa sera alle ore 20: "In questo momento vale poco la pena parlare di Brescia, non per una mancanza di rispetto, ma perché l’attenzione deve essere su noi stessi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’atteso derby al PalaDesio. Cantù-Brescia: testacoda col brivido. Brienza ora è obbligato a vincere

Leggi anche: L’Olimpia si prende il derby al PalaDesio. Cantù rincorre e spera, Guduric la chiude

Leggi anche: LIVE Cantù-Virtus Bologna, Serie A basket in DIRETTA: via al match! I padroni di casa ospitano gli emiliani al PalaDesio

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Reggio Emilia, anno 2016. Dall’Oro a Rio di Paltrinieri al derby con il Modena atteso da quindici anni, non in Serie B ma con lo stesso peso sul cuore. Il Comune di Brescello veniva sciolto per mafia mentre in Tribunale a Reggio Emilia iniziava il maxi proces - facebook.com facebook

Il leader Tajani atteso in Sicilia, derby dei convegni in casa FI x.com