Labricciosa sindaco di Farindola alla vigilia del decennale di Rigopiano | Momento di silenzio e di verità

Alla vigilia del decennale della tragedia di Rigopiano, il sindaco di Farindola, Laabricciosa, invita alla riflessione e al rispetto con un momento di silenzio e di verità. In questa occasione, si sottolineano i temi di memoria, responsabilità e ricostruzione, elementi fondamentali per onorare le vittime e proseguire nel percorso di solidarietà e consapevolezza.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.