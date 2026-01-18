Labricciosa sindaco di Farindola alla vigilia del decennale di Rigopiano | Momento di silenzio e di verità
Alla vigilia del decennale della tragedia di Rigopiano, il sindaco di Farindola, Laabricciosa, invita alla riflessione e al rispetto con un momento di silenzio e di verità. In questa occasione, si sottolineano i temi di memoria, responsabilità e ricostruzione, elementi fondamentali per onorare le vittime e proseguire nel percorso di solidarietà e consapevolezza.
«Memoria, responsabilità e ricostruzione. Appello alla vigilia del decennale della tragedia dell'hotel Rigopiano. A scrivere è il sindaco di Farindola, Luca Labricciosa.«Oggi (domenica 18 gennaio, ndr), alle 15, Farindola si raccoglie per ricordare le 29 vite spezzate dalla valanga di Rigopiano. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Leggi anche: Strage Rigopiano, Pg in appello bis: confermare condanne ex sindaco e tecnico Farindola
