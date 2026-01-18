La segnalazione | A Montesilvano via D' Andrea chiusa al traffico nonostante l' ordinanza sia scaduta da quattro giorni FOTO

A Montesilvano, via D'Andrea rimane chiusa al traffico nonostante l’ordinanza sia scaduta da quattro giorni. Questa situazione solleva dubbi sulla gestione delle autorizzazioni e sulla comunicazione ufficiale dell’amministrazione comunale. È importante monitorare eventuali aggiornamenti per comprendere le ragioni di questa prolungata chiusura e le eventuali conseguenze per residenti e operatori locali.

