La segnalazione | A Montesilvano via D' Andrea chiusa al traffico nonostante l' ordinanza sia scaduta da quattro giorni FOTO
A Montesilvano, via D'Andrea rimane chiusa al traffico nonostante l’ordinanza sia scaduta da quattro giorni. Questa situazione solleva dubbi sulla gestione delle autorizzazioni e sulla comunicazione ufficiale dell’amministrazione comunale. È importante monitorare eventuali aggiornamenti per comprendere le ragioni di questa prolungata chiusura e le eventuali conseguenze per residenti e operatori locali.
«Mi permetto di portarvi a conoscenza di quella che, a mio avviso, potrebbe essere una grave "distrazione" del Comune di Montesilvano». A scrivere è un nostro lettore riferendosi all'ordinanza numero 37725 con la quale, «così come riportato nei numerosi volantini affissi in zona, il Comune di. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
