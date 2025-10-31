Sgomberato un bivacco abusivo davanti a VIlla Falini a Montesilvano dopo la segnalazione dei cittadini FOTO
«Tolleranza zero contro il degrado a Montesilvano». È quanto scrive Marco Forconi, consigliere comunale delegato alla Sicurezza Pubblica, nel raccontare lo sgombero di un bivacco abusivo.«Dopo una segnalazione arrivata questa mattina (giovedì 30 ottobre, ndr) da alcuni cittadini, nel pomeriggio. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
