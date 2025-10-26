Fiaba salvata dopo essere precipitata in una forra Un altro cane soccorso con l' elicottero dopo il morso di una vipera

Si chiama Fiaba e la disavventura che oggi l'ha vista protagonista ha avuto, come ogni bella favola che rispetti, un gradito lieto fine. Stiamo parlando della cagnolina soccorsa e salvata dai vigili del fuoco dopo essere precipitata in una profonda forra sulle alture della Valsassina. Pronto. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

