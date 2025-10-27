Nelle piccole imprese del Lazio si rischia la vita | Incidenti mortali 5 volte più frequenti che nelle grandi aziende
Gli incidenti mortali nelle imprese con meno di dieci dipendenti sono molto più frequenti, cinque volte più che nelle grandi aziende. L'allarme della Cgil Roma e Lazio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Nelle piccole imprese del Lazio si rischia la vita: “Incidenti mortali 5 volte più frequenti che nelle grandi aziende” - Gli incidenti mortali nelle imprese con meno di dieci dipendenti sono molto più frequenti, cinque volte più che nelle grandi aziende ... Scrive fanpage.it
Cgil, nelle microimprese del Lazio si muore di più - I dati Inail relativi alla nostra regione parlano chiaro: più è piccola la dimensione aziendale, più cresce la frequenza degli infortuni ... Riporta ansa.it
Dazi, conto salato per le Pmi: 3 miliardi di export in meno. La stretta della Casa Bianca rischia di strozzare le piccole imprese italiane - hanno stimato che nel nostro Paese ci sono «6mila imprese, con oltre 140mila addetti», altamente «vulnerabili ... Si legge su ilmessaggero.it