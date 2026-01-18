La Lega e le risorse per la sicurezza | Emendamento per le telecamere

Da lanazione.it 18 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Lega propone un emendamento per l’installazione di telecamere di sicurezza, al fine di migliorare la sorveglianza urbana. Nel frattempo, la giunta di Claudio Del Rosso ha aumentato tasse e tariffe senza un conseguente miglioramento dei servizi pubblici. Questa proposta mira a rafforzare la sicurezza cittadina senza arrecare ulteriori oneri ai cittadini.

"La giunta di Claudio Del Rosso ha aumentato tasse e tariffe, ma a queste scelte non è corrisposto un miglioramento dei servizi in città. Nel 2025 abbiamo assistito a eventi che non giustificano le ingenti risorse investite. Il centrosinistra ha detto che avrebbe migliorato la sicurezza, ma la situazione è andata peggiorando". I consiglieri della Lega Luca Baroncini e Karim Toncelli (Lega) presentano una proposta di emendamento per il bilancio di previsione 2026-2028 su uno dei temi più caldi in città. Il Carroccio propone di utilizzare 75mila euro, attraverso una diminuzione del fondo di riserva, per l’acquisto di telecamere, strumentazione e investimenti in formazione della polizia municipale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

la lega e le risorse per la sicurezza emendamento per le telecamere

© Lanazione.it - La Lega e le risorse per la sicurezza: "Emendamento per le telecamere"

Leggi anche: **Manovra: Schlein, 'emendamento opposizioni, risorse Albania in Italia per sicurezza'**

Leggi anche: Sicurezza nei negozi: a Roma le telecamere saranno collegate in tempo reale con le forze dell’ordine

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

La Lega e le risorse per la sicurezza: Emendamento per le telecamere; Roma Capitale, la riforma dei poteri accelera. Doppio sì entro l’estate, il pressing per le risorse.

lega risorse sicurezza emendamentoLa Lega e le risorse per la sicurezza: "Emendamento per le telecamere" - "La giunta di Claudio Del Rosso ha aumentato tasse e tariffe, ma a queste scelte non è corrisposto un miglioramento dei servizi in città. msn.com

lega risorse sicurezza emendamentoSicurezza, la Lega non molla e rilancia: "Servono 3 mila militari in più nelle strade e nelle stazioni" - 800 risorse, a supporto delle forze di polizia, grazie all’intervento della Lega che ha voluto reintegrarle in seguito ai tagli ... affaritaliani.it

Lega: "Con Salvini all'Interno c’era più sicurezza. Servono maggiori risorse nella manovra: si prendano dalle banche" - "Sicuramente tra le nostre priorità ci sono l'allargamento della rottamazione e il blocco dell'aspettativa di vita per andare in pensione". affaritaliani.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.