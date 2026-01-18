La Lega e le risorse per la sicurezza | Emendamento per le telecamere
La Lega propone un emendamento per l’installazione di telecamere di sicurezza, al fine di migliorare la sorveglianza urbana. Nel frattempo, la giunta di Claudio Del Rosso ha aumentato tasse e tariffe senza un conseguente miglioramento dei servizi pubblici. Questa proposta mira a rafforzare la sicurezza cittadina senza arrecare ulteriori oneri ai cittadini.
"La giunta di Claudio Del Rosso ha aumentato tasse e tariffe, ma a queste scelte non è corrisposto un miglioramento dei servizi in città. Nel 2025 abbiamo assistito a eventi che non giustificano le ingenti risorse investite. Il centrosinistra ha detto che avrebbe migliorato la sicurezza, ma la situazione è andata peggiorando". I consiglieri della Lega Luca Baroncini e Karim Toncelli (Lega) presentano una proposta di emendamento per il bilancio di previsione 2026-2028 su uno dei temi più caldi in città. Il Carroccio propone di utilizzare 75mila euro, attraverso una diminuzione del fondo di riserva, per l’acquisto di telecamere, strumentazione e investimenti in formazione della polizia municipale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
