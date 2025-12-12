Sicurezza nei negozi | a Roma le telecamere saranno collegate in tempo reale con le forze dell’ordine

A Roma, nuove misure di sicurezza nei negozi prevedono il collegamento in tempo reale delle telecamere con le forze dell’ordine. Firmato il 28 novembre un protocollo d’intesa tra istituzioni e associazioni di categoria, con l’obiettivo di rafforzare la sorveglianza nei quartieri commerciali e garantire interventi più rapidi in caso di reati.

Aumentare la sicurezza nei quartieri commerciali della Capitale e garantire interventi più rapidi in caso di reati: è questo l'obiettivo del nuovo protocollo d'intesa firmato lo scorso 28 novembre tra Prefettura, Questura, Carabinieri, Guardia di Finanza, Confcommercio Roma e Confesercenti Roma. Nel mirino, i reati predatori: furti, rapine e aggressioni, che continuano a rappresentare una criticità per moltissimi esercizi commerciali romani. Roma, infatti, detiene uno dei tassi più alti in Italia per denunce legate a questo tipo di crimini. Il nuovo protocollo punta a cambiare rotta, partendo da un'iniziativa senza precedenti: il collegamento diretto delle telecamere dei negozi con le centrali operative delle forze dell'ordine.

Le telecamere dei negozi di Roma saranno collegate direttamente con le forze dell'ordine - Lo prevede un protocollo d'intesa firmato da prefetto, questore, comandante provinciale della guardia di finanza e dei carabinieri, Confcommercio e Confesercenti Roma. Lo riporta romatoday.it

Roma, nuovi semafori, autovelox e telecamere: da Prati a Trionfale, scatta il maxi-piano per la sicurezza - Dispositivi sonori per il passaggio delle persone non vedenti, countdown, attraversamenti pedonali rifatti, ristrutturazioni di vecchi semafori e nuovi impianti. Come scrive ilmessaggero.it

Furti al centro commerciale, tre uomini incastrati dalle telecamere di sicurezza a Roma

