CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.59 Messaggio mandato, sperando arrivi a più persone possibili. Adesso è il momento della partita con le due squadre che si stanno salutando e che presto daranno il via ad una grande battaglia! 17.56 Squadre in capo per il saluto iniziale, ma prima i due capitani leggono una lettera molto importante per la giornata dedicata alla sensibilità contro la violenza sulle donne dello scorso 25 novembre. 17.55 Trento gioca per restare in scia alla capolista Perugia, prima a 20 punti dopo 9 partite giocate. 17.53 Mentre si riempie l’Unipol Forum di Assago, le due squadre stanno ultimando il riscaldamento pre partita. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Milano-Trento 0-0, Superlega volley 2026 in DIRETTA: inizia il big match dell’ottava giornata!