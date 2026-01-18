La battaglia per il bosco Conto alla rovescia finito | in ventidue a processo

Giovedì si apre a Busto Arsizio un processo che coinvolge 22 imputati accusati di aver partecipato all’occupazione del cantiere di via Curtatone. L’evento rappresenta un momento simbolico della controversia ambientale legata alla possibile realizzazione di un nuovo polo scolastico a Cajello-Cascinetta. La vicenda ha suscitato un ampio dibattito pubblico, evidenziando le tensioni tra tutela ambientale e sviluppo urbanistico nella comunità di Gallarate.

Conto alla rovescia finito. Giovedì si aprirà davanti al Tribunale di Busto Arsizio uno dei procedimenti più simbolici e infuocati degli ultimi anni: il processo ai 22 imputati accusati di aver occupato il cantiere di via Curtatone, nel cuore della battaglia ambientalista che nell’estate 2024 divise Gallarate e portò sotto i riflettori nazionali il destino del bosco destinato a lasciare spazio al nuovo polo scolastico di Cajello-Cascinetta. Ora, quei giorni di tensione tornano sul banco della giustizia. Tra i 22 rinviati a giudizio spiccano nomi noti della protesta: l’ex assessore Cinzia Colombo, Olivia Pastorelli del comitato "Salviamo gli alberi di Gallarate" e Maicol Ripani del gruppo anarchico Telos di Saronno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

