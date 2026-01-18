Kiev | ‘riceveremo caldaie industriali dall’Italia’
Kiev riceverà dall’Italia 78 caldaie industriali, con una capacità complessiva di 116,5 MW, nell’ambito della prima fase di consegne. Questa iniziativa mira a sostenere le esigenze energetiche dell’Ucraina, rafforzando la capacità di produzione di energia nel paese. La collaborazione tra i due paesi si inserisce in un contesto di supporto internazionale per migliorare l’efficienza e la stabilità del settore energetico ucraino.
Kyrylo Budanov (Capo dell’Ufficio del Presidente) scrive su X: “Continuiamo a raccogliere aiuti internazionali per superare la difficile situazione nel settore energetico a seguito dei massicci attacchi della Russia. Nei prossimi giorni, l’Ucraina riceverà dall’Italia una fornitura di apparecchiature di riscaldamento per supportare le regioni più colpite dal terrorismo russo. Si tratta dell’attuazione degli accordi raggiunti tra il Presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelenskyy e la Presidente del Consiglio dei Ministri italiana Giorgia Meloni.’ Nell’ambito della prima fase, verranno consegnate all’Ucraina 78 caldaie industriali con una capacità totale di 116,5 MW. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
L’Italia si inserisce nel quadro internazionale di sostegno all’Ucraina, in seguito all’accordo di Parigi sulla creazione di una forza multinazionale. Dopo il cessate il fuoco, diversi paesi europei, compresa l’Italia, hanno confermato la loro disponibilità a partecipare con unità militari. Questa cooperazione mira a favorire stabilità e sicurezza nella regione, rafforzando gli sforzi collettivi per una risoluzione duratura del conflitto.
