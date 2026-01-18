Kate Middleton può contare su un’amicizia speciale | lei è la sua torre di forza

Kate Middleton si affida a un’amica di lunga data, considerata una vera “torre di forza” nel suo cammino. In un ambiente spesso percepito come dorato ma isolante, il valore di un’amicizia autentica assume un’importanza fondamentale. Questa relazione rappresenta un punto di riferimento stabile, offrendo supporto e sincerità in un contesto complesso e pubblico.

Un mondo dorato, ma spesso solitario. Un mondo in cui trovare un’amica vera è un dono piuttosto raro. Lo sa bene Kate Middleton che negli ultimi due anni, i più difficili della sua vita, ha scoperto di avere accanto una “torre di forza” incrollabile. Non parliamo di un membro della sua famiglia d’origine, ma di Sophie, Duchessa di Edimburgo. Quello che era nato come un rapporto tra working royals si è trasformato in un legame profondo. In una sorellanza che potrebbe diventare, un giorno, il vero pilastro della monarchia britannica. Da mentore ad amica, nel momento più difficile. La lotta contro il cancro ha cambiato profondamente la Principessa del Galles. 🔗 Leggi su Dilei.it

