Kate Middleton e William hanno condiviso il biglietto di auguri natalizio il 17 dicembre e due giorni dopo Harry e Meghan Markle pubblicano su Instagram il loro. Ed è praticamente una copia. Sembra proprio che i Sussex non possano fare a meno di prendere la Principessa e il Principe del Galles come modelli, malgrado rivendichino ad alta voce la loro autonomia e indipendenza dalla Famiglia Reale. Tra l’altro anche le tempistiche di pubblicazione sembrano un affronto. Vediamo perché. Kate Middleton e Meghan Markle, cartoline di Natale a confronto. Kate Middleton e William hanno scelto come cartolina di Natale una foto di famiglia scattata lo scorso aprile nel Norfolk. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Kate Middleton, Meghan Markle copia la sua cartolina di Natale: confronto spietato

Leggi anche: Meghan Markle copia Kate Middleton con il tailleur beige: look a confronto

Leggi anche: Kate Middleton e Meghan Markle, scontro a distanza per Natale

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

La foto di Meghan Markle che Re Carlo espone ancora a Clarence House; Kate Middleton e William, qualcosa è cambiato tra loro. “Lui la tratta così”; Gli accessori per le giornate all’aria aperta; Kate Middleton sarà con William ed Harry.

Harry e Meghan augurano buon Natale con una foto privata con i figli Archie e Lilibet (completamente diversa dalla cartolina di Kate Middleton e William) - Il duca e la duchessa del Sussex condividono sui social una foto privata di famiglia con i figli Archie e Lilibet. vanityfair.it