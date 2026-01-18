Il match tra Kairat Almaty e Club Brugge, valido per il settimo turno della fase a gironi della Champions League, si svolgerà martedì alle 16:30 all’Ortalyk Stadion. In questo articolo si trovano le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici per questa sfida europea. Un’occasione per analizzare le strategie delle due squadre e le possibili evoluzioni del match.

La prima partita del settimo turno del girone unico di Champions League è quella che vede di fronte il Kairat Almaty e il Club Brugge che va in scena martedì pomeriggio all’Ortalyk Stadion. Il Kairat, ultimo in classifica con un solo punto racimolato nei primi sei match, è ormai matematicamente eliminato dalla competizione e gioca. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Kairat Almaty-Club Brugge (Champions League, 20-01-2026 ore 16:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici

Kairat Almaty-Club Brugge (Champions League, 20-01-2026 ore 16:30): formazioni, quote, pronosticiIl match tra Kairat Almaty e Club Brugge, valido per il settimo turno della fase a gironi di Champions League, si disputa martedì 20 gennaio 2026 alle ore 16:30 all’Ortalyk Stadion.

Kairat Almaty-Club Brugge (Champions League, 20-01-2026 ore 16:30): formazioni, quote, pronosticiIl match tra Kairat Almaty e Club Brugge, valido per il settimo turno della fase a gironi della Champions League, si svolgerà martedì 20 gennaio 2026 alle ore 16:30 all’Ortalyk Stadion.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Settima giornata di Champions League: probabili formazioni e ultime dalle squadre; Kairat Almaty-Club Brugge (Champions League, 20-01-2026 ore 16:30): formazioni, quote, pronostici; Pronostico Kairat Almaty - Club Bruges - Champions League; Kairat Almaty-Club Brugge: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming.

Champions League 2025-2026: Kairat Almaty-Club Brugge, le probabili formazioni - Le probabili formazioni di Kairat Almaty-Club Brugge, settima giornata di Champions League 2025-2026. Calcio d'inizio alle ore 16.30 ... sportal.it

Pronostico Kairat Almaty-Club Brugge: le speranze non finiscono - Kairat Almaty-Club Brugge è una partita della settima giornata della League Phase di Champions League: diretta tv, formazioni, pronostico. ilveggente.it

UEFA Champions League 2025 - 20026 Kairat Almaty incontro Inter - Kairat foto formazione fonte Alamy.com facebook