Il match tra Kairat Almaty e Club Brugge, valido per il settimo turno della fase a gironi della Champions League, si svolgerà martedì 20 gennaio 2026 alle ore 16:30 all’Ortalyk Stadion. Di seguito, vengono analizzate le formazioni, le quote e i pronostici per questa sfida. Un approfondimento utile per comprendere meglio le dinamiche della partita.

La prima partita del settimo turno del girone unico di Champions League è quella che vede di fronte il Kairat Almaty e il Club Brugge che va in scena martedì pomeriggio all’Ortalyk Stadion. Il Kairat, ultimo in classifica con un solo punto racimolato nei primi sei match, è ormai matematicamente eliminato dalla competizione e gioca. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Kairat Almaty-Club Brugge (Champions League, 20-01-2026 ore 16:30): formazioni, quote, pronostici

Kairat Almaty-Olympiakos (Champions League, 09-12-2025 ore 16:30): formazioni, quote, pronostici

Il match tra Kairat Almaty e Olympiacos, valido alla sesta giornata della fase a gironi di Champions League, si disputa il 9 dicembre 2025 alle 16:30. Due squadre in difficoltà in classifica si sfidano in una partita fondamentale per il loro cammino europeo, con formazioni, quote e pronostici pronti a delineare il confronto.

Leggi anche: Kairat Almaty-Olympiakos (Champions League, 09-12-2025 ore 16:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici