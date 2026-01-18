Segui la diretta della partita Juventus Parma Under 17, valida per la quindicesima giornata del campionato 202526. Nella sfida, le formazioni si sono affrontate senza reti, con Del Fabro vicino al gol. Ti proponiamo una sintesi accurata, i dettagli della moviola, il tabellino e la cronaca in tempo reale per offrire un quadro completo dell'incontro.

di Fabio Zaccaria Juventus Parma Under 17: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la quindicesima giornata di campionato 202526. (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – Dopo la vittoria esterna, la prima del 2026, contro la Reggiana, la Juventus Under 17 torna in campo e ospita il Parma all’Ale & Ricky di Vinovo, nel match valido per la quindicesima giornata di campionato: segue LIVE il match. Juventus Parma Under 17: 0-0 sintesi e moviola. 42? DEL FABRO AD UN PASSO DAL GOL- Botta paurosa al volo di Del Fabro poco fuori dall’area di rigore. cantarelli respinge in bello stile e salva i suoi 39? Dominio bianconero nel possesso, il Parma attende ma riparte veloce 35? OCCASIONE ROCCHETTI- Sponda precisa di Osakue, lasciato colpevolmente solo sul secondo palo, Rocchetti impatta bene ma non indirizza altrettanto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus Parma Under 17 0-0 LIVE: Del Fabro ad un passo dal gol!

Leggi anche: Juventus Spezia Under 17 0-0 LIVE: Giambavicchio fermato dal palo, bianconeri ad un passo dal gol!

Juventus Next Gen Pianese 0-0 LIVE: Puczka disegna, Pedro Felipe ad un passo dal gol

La sfida tra Juventus Next Gen e Pianese si conclude senza reti, offrendo un punto ciascuno. La partita, valida per la 18ª giornata di Serie C 202526, è stata caratterizzata da occasioni e momenti di tensione, con Puczka e Pedro Felipe protagonisti. Di seguito, la sintesi e gli aggiornamenti sulla gara.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Serie A, Parma-Genoa 0-0 dopo 45': sfida di metà classifica Ieri Napoli-Sassuolo 1-0. Inter-Udine: 1-0. L'Atalanta sbatte sul muro di Pisa: è 1 a 1, Cagliari-Juventus 1-0: posto in Champions a rischio per i bianconeri. Segui la cronaca testuale su Rainews.it http - facebook.com facebook

Match Day Juventus U17 vs Parma U17 15:00 CET Under 17 A-B GIR A Giornata 15 vinovo - Campo Sportivo Ale&Ricky x.com