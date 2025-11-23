Juventus Spezia Under 17 0-0 LIVE | Giambavicchio fermato dal palo bianconeri ad un passo dal gol!

di Fabio Zaccaria Juventus Spezia Under 17: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per l’undicesima giornata di campionato 202526. (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – Dopo il rinvio del match col Torino la Juventus Under 17 ospita lo Spezia all’Ale & Ricky di Vinovo in campionato, nel match valido per l’undicesima giornata: segue LIVE il match. Juventus Spezia Under 17: sintesi e moviola. 3? PALO DI GIAMBAVICCHIO- Occasione sull’asse Corigliano – Giambavicchio: quest’ultimo calcia fortissimo ma colpisce il palo 2? Subito alti i ritmi in campo 1? Comincia la partita Migliore in campo Juve:. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Spezia Under 17 0-0 LIVE: Giambavicchio fermato dal palo, bianconeri ad un passo dal gol!

