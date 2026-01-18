Juventus il mercato prende forma | attacco in valutazione e piste aperte sugli esterni

La Juventus sta definendo le strategie per il mercato di gennaio, valutando con attenzione possibili interventi. Attualmente, l’attenzione si concentra sull’attacco e sugli esterni, con piste aperte e valutazioni in corso. La società mira a rafforzare la rosa senza compromettere gli equilibri già consolidati, adottando un approccio cauto e mirato alle reali esigenze della squadra.

La Juventus continua a muoversi con cautela sul mercato di gennaio, consapevole che ogni intervento dovrà avere un impatto reale sugli equilibri della squadra. Il tema centrale resta l’attacco, ma le riflessioni in corso coinvolgono più reparti, in un quadro che privilegia la sostenibilità tecnica prima ancora dell’opportunità. Attacco sotto osservazione: En-Nesyri e Zirkzee sul tavolo. Le valutazioni sul centravanti non si sono fermate. Restano vive le piste che portano a Youssef En?Nesyri, oggi al Fenerbahçe, e a Joshua Zirkzee del Manchester United. Il profilo dell’attaccante marocchino è considerato più vicino, per caratteristiche, all’idea di riferimento fisico offensivo, mentre Zirkzee rappresenta una soluzione diversa, più associativa. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Roma, il mercato dell’attacco prende forma: Zirkzee resta il primo obiettivo, spunta Detourbet

Roma si prepara a rinforzare il reparto offensivo con decisioni fondamentali nel calciomercato invernale. Zirkzee resta il principale obiettivo, mentre si fa avanti anche Detourbet, aprendo nuovi scenari per il mercato giallorosso. La società è al lavoro per definire le strategie più efficaci, con l’obiettivo di rafforzare la rosa e puntare con maggiore incisività alla seconda parte della stagione.

Juventus, attacco da completare: tra Chiesa e le alternative prende forma la strategia

La Juventus prosegue la pianificazione del mercato offensivo, valutando attentamente le opzioni disponibili. Tra l’ipotesi Chiesa e altre alternative, la società si concentra su strategie mirate e realistiche. In un contesto di prudenza, si analizzano diverse possibilità per rafforzare l’attacco, mantenendo un approccio equilibrato e orientato a obiettivi concreti, senza lasciarsi coinvolgere da suggestioni o aspettative eccessive.

Juve, la sfortuna, i limiti e la speranza nel mercato Il commento del direttore Guido Vaciago dopo Cagliari-Juve #Cagliari #Juventus #Tuttosport x.com

