Roma il mercato dell’attacco prende forma | Zirkzee resta il primo obiettivo spunta Detourbet

Roma si prepara a rinforzare il reparto offensivo con decisioni fondamentali nel calciomercato invernale. Zirkzee resta il principale obiettivo, mentre si fa avanti anche Detourbet, aprendo nuovi scenari per il mercato giallorosso. La società è al lavoro per definire le strategie più efficaci, con l’obiettivo di rafforzare la rosa e puntare con maggiore incisività alla seconda parte della stagione.

La Roma è chiamata a scelte concrete per rafforzare l'organico nella sessione invernale di calciomercato, con particolare attenzione al reparto offensivo. La necessità di ampliare le soluzioni davanti è ormai evidente e condivisa all'interno del club, soprattutto alla luce delle richieste tecniche di Gian Piero Gasperini e degli obiettivi stagionali ancora aperti. Accanto a un nome che da settimane resta centrale nelle discussioni di Trigoria, iniziano però a emergere anche profili alternativi, utili sia per il presente sia in ottica futura.

Roma, l’attacco prende forma: Dybala risponde presente, Dovbyk in crescita - Per mesi si è parlato di una Roma a due facce: se dietro la squadra di Gian Piero Gasperini ha spesso dato garanzie, il vero limite si è rivelato nella manovra offensiva, troppo macchinosa e ... tuttomercatoweb.com

Calciomercato Roma, spunta anche il nome di Icardi Il futuro di Mauro Icardi torna al centro delle voci di mercato. Secondo quanto riportato da Orazio Accomando di SportMediaset, l’attaccante argentino sarebbe stato proposto a tre club di Serie A: Milan - facebook.com facebook

