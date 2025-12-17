Roma il mercato dell’attacco prende forma | Zirkzee resta il primo obiettivo spunta Detourbet

Roma si prepara a rinforzare il reparto offensivo con decisioni fondamentali nel calciomercato invernale. Zirkzee resta il principale obiettivo, mentre si fa avanti anche Detourbet, aprendo nuovi scenari per il mercato giallorosso. La società è al lavoro per definire le strategie più efficaci, con l’obiettivo di rafforzare la rosa e puntare con maggiore incisività alla seconda parte della stagione.

La Roma è chiamata a scelte concrete per rafforzare l’organico nella sessione invernale di calciomercato, con particolare attenzione al reparto offensivo. La necessità di ampliare le soluzioni davanti è ormai evidente e condivisa all’interno del club, soprattutto alla luce delle richieste tecniche di Gian Piero Gasperini e degli obiettivi stagionali ancora aperti. Accanto a un nome che da settimane resta centrale nelle discussioni di Trigoria, iniziano però a emergere anche profili alternativi, utili sia per il presente sia in ottica futura. Zirkzee, Manchester United Zirkzee resta la priorità per Gasperini. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Roma, l'attacco prende forma: Dybala risponde presente, Dovbyk in crescita - Per mesi si è parlato di una Roma a due facce: se dietro la squadra di Gian Piero Gasperini ha spesso dato garanzie, il vero limite si è rivelato nella manovra offensiva, troppo macchinosa e ...

