Il Forlì va oltre il possesso palla Col Carpi un successo di sostanza
Il Forlì supera il Carpi con una vittoria di sostanza, dimostrando che il successo non si misura solo dal possesso palla. Come affermato dal noto commentatore Fabio Caressa, questa statistica è spesso irrilevante nel determinare l’andamento di una partita, sottolineando l'importanza delle strategie e delle azioni concrete sul campo.
Il possesso palla? Mutuando dal noto giornalista e telecronista sportivo Fabio Caressa "è una statistica irrilevante". Detto altrimenti: non è affatto garanzia di successo. L’ennesima dimostrazione plastica si è avuta sabato al ‘Morgagni’, dove il Carpi, quarto della classe, ha mantenuto saldamente la pelota tra i piedi per circa 23 della partita (61%, pari a 415 passaggi complessivi), ma al triplice fischio è stato il Forlì a esultare (4-2), con poker sigillato da Farinelli, al suo primo gol in campionato (secondo tra i pro) dopo un digiuno di 17 turni. Non è la prima volta, peraltro, che i biancorossi prevalgono pur senza attuare quel possesso palla dominante assurto a marchio di fabbrica del Galletto targato Alessandro Miramari. Sport.quotidiano.net
