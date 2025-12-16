Il Forlì supera il Carpi con una vittoria di sostanza, dimostrando che il successo non si misura solo dal possesso palla. Come affermato dal noto commentatore Fabio Caressa, questa statistica è spesso irrilevante nel determinare l’andamento di una partita, sottolineando l'importanza delle strategie e delle azioni concrete sul campo.

Il Forlì va oltre il possesso palla Col Carpi un successo di sostanza

Il possesso palla? Mutuando dal noto giornalista e telecronista sportivo Fabio Caressa "è una statistica irrilevante". Detto altrimenti: non è affatto garanzia di successo. L’ennesima dimostrazione plastica si è avuta sabato al ‘Morgagni’, dove il Carpi, quarto della classe, ha mantenuto saldamente la pelota tra i piedi per circa 23 della partita (61%, pari a 415 passaggi complessivi), ma al triplice fischio è stato il Forlì a esultare (4-2), con poker sigillato da Farinelli, al suo primo gol in campionato (secondo tra i pro) dopo un digiuno di 17 turni. Non è la prima volta, peraltro, che i biancorossi prevalgono pur senza attuare quel possesso palla dominante assurto a marchio di fabbrica del Galletto targato Alessandro Miramari. Sport.quotidiano.net

