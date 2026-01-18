Juventus i bianconeri naufragano a Cagliari
La Juventus subisce una sconfitta inattesa sul campo del Cagliari, perdendo 1-0 nella ventunesima giornata di Serie A all’Unipol Domus. Una gara che ha evidenziato alcune difficoltà della squadra in questa fase del campionato.
La Juventus incappa in una sconfitta amara e inaspettata sul campo del Cagliari, chiudendo con un 1-0 la sfida della 21ª giornata di Serie all’Unipol Domus. La Juventus perde a Cagliari dopo una prestazione sfortunatissima. La girata di Mazzitelli ha condannato gli uomini di Spalletti. Dopo un primo tempo dominato L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Leggi anche: Cagliari-Juventus, i precedenti: i bianconeri dominano
Leggi anche: Diretta goal Serie A: Juventus Cagliari 2-1, attaccano i bianconeri
Juventus, i bianconeri naufragano a Cagliari.
Cagliari-Juventus 1-0, gol e highlights: la decide una rete di Mazzitelli - 1, esito finale di 17 gare tra Juventus e Cagliari in Serie A, è il risultato più frequente tra le due squadre nel massimo campionato; l’ultima volta si è verificato il 6 ottobre 2024: reti, ... sport.sky.it
Serie A, Cagliari-Juventus 1-0: Mazzitelli abbatte i bianconeri in Sardegna - Spalletti incassa la sua seconda sconfitta da allenatore della Vecchia Signora: decide un gol di Mazzitelli al 65’ ... sportmediaset.mediaset.it
Cagliari-Juventus 1-0, i bianconeri dominano, ma non trovano il gol. Un solo tiro in porta per i sardi che trovano i 3 punti con Mazzitelli - 0 con il Cagliari, in gol nella ripresa con un capolavoro di Mazzitelli che regala 3 punti importanti alla squadra di Pisacane ... eurosport.it
Serie A. Cagliari-Juventus 1-0: posto in Champions a rischio per i bianconeri Napoli-Sassuolo 1-0. L'Inter non si ferma più: 1-0 all'Udinese Segui la cronaca testuale su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2026/01/calcio-serie-a-giornata-21-risultati-cro - facebook.com facebook
Juventus-Napoli si gioca già a distanza: i bianconeri sognano il sorpasso prima dello scontro diretto x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.