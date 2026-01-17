Questa sera alle 20:45 si disputa Cagliari-Juventus, match valido per la ventunesima giornata di Serie A. I precedenti tra le due squadre mostrano un predominio dei bianconeri, che hanno ottenuto la maggior parte delle vittorie in confronti passati. La partita rappresenta un’occasione per il Cagliari di invertire il trend e ottenere punti importanti in casa.

Questa sera, alle 20:45, la Juventus farà visita al Cagliari per la sfida valida per la ventunesima giornata di Serie A. I bianconeri arrivano in Sardegna con l’obiettivo di proseguire il momento positivo. La squadra di Spalletti è infatti a caccia del settimo risultato utile consecutivo in campionato, dopo cinque vittorie e un pareggio nelle ultime sei gare. La parola d’ordine è continuità, anche contro un avversario che storicamente rappresenta una delle “ prede ” preferite. Gli incontri in Serie A contro il Cagliari. I bianconeri avranno di fronte una squadra ferita dalla sconfitta per 3-0 contro il Genoa. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Cagliari-Juventus, i precedenti: i bianconeri dominano

