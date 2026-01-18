Jannik Sinner va alla conquista degli Australian Open con una splendida tuta gold misto senape

Jannik Sinner si prepara a affrontare gli Australian Open indossando una tuta in misto senape e oro. Questo capo, elegante e discreto, sottolinea la sua presenza sul campo con stile e sobrietà. La scelta del look riflette un approccio raffinato e consapevole, in linea con l’atmosfera del torneo. Su GQ Italia, scopri le tendenze e i dettagli che caratterizzano la moda sportiva di qualità.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Jannik Sinner in tuta gold non ce lo saremmo mai aspettati. Nella notte tra domenica e lunedì il campione italiano, attualmente numero 2 della classifica ATP dietro allo spagnolo Carlos Alcaraz, debutta agli Australian Open e ha tutta l’intenzione di riprendersi in fretta il gradino più alto del podio, magari partendo proprio da Melbourne, dove arriva da campione uscente per due stagioni consecutive (2024 e 2025). 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Jannik Sinner va alla conquista degli Australian Open con una splendida tuta gold misto senape Leggi anche: Quando torna Jannik Sinner? Prevista una esibizione prima degli Australian Open Leggi anche: Calendario Jannik Sinner: quando torna a giocare e i tre eventi prima degli Australian Open. C’è una novità La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Rivali in campo, amici in viaggio: Sinner e Alcaraz approdano in Australia per l'assalto allo Slam; Sinner-Alcaraz, a Seul vince lo spagnolo: Jannik battuto in due set; LIVE! Australian Open 2026, Opening Week: Jannik Sinner si testa subito contro Felix Auger-Aliassime a Melbourne in vista dell'esordio con Gaston; Jannik Sinner affronta Gaston agli Australian Open: i precedenti risalgono ad un’altra fase della carriera. Jannik Sinner affronta Gaston agli Australian Open: i precedenti risalgono ad un’altra fase della carriera - Il sorteggio del tabellone del singolare maschile degli Australian Open ha designato il percorso di Jannik Sinner verso la conquista di quella che ... oasport.it Sinner, le prove di Australian Open vanno bene: Auger Aliassime ko in tre set - Il campione altoatesino vince il match esibisione contro il canadese. tuttosport.com

Australian Open 2026 - Jannik Sinner: "Con Darren Cahill abbiamo fatto una chiacchierata a fine anno e..." - Il numero 2 del mondo è volute tornare all'argomento che tenne banco già 12 mesi fa, ovvero il rinnovato accordo con Darren Cahill, che r ... eurosport.it

Jannik Sinner - facebook.com facebook

L’equilibrio dentro il team di Jannik Sinner Il tennista italiano ha spiegato in conferenza stampa le differenze che ci sono tra i suoi due coach Simone Vagnozzi e Darren Cahill: “Dentro il campo poi formano una combinazione incredibile” #AusOpen #Sin x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.