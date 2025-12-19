Calendario Jannik Sinner | quando torna a giocare e i tre eventi prima degli Australian Open C’è una novità

Scopri il calendario di Jannik Sinner, i prossimi appuntamenti e i tre eventi principali prima degli Australian Open. L’ultimo match del tennista altoatesino risale al 16 novembre, quando ha trionfato contro Carlos Alcaraz alle ATP Finals. Ecco tutto ciò che c’è da sapere sulle sue prossime sfide e le novità che lo riguardano in vista della nuova stagione.

Jannik Sinner ha giocato la sua ultima partita stagionale lo scorso 16 novembre, quando sconfisse lo spagnolo Carlos Alcaraz nell'atto conclusivo delle ATP Finals. Il fuoriclasse altoatesino si impose con il punteggio di 7-6(4), 7-5 sul cemento della Inalpi Arena di Torino e trionfò nel torneo di fine anno riservato ai migliori otto tennisti del Pianeta, difendendo così il titolo conquistato dodici mesi prima. Il 24enne fece festa nel capoluogo piemontese, dopo aver già portato a casa Wimbledon e gli Australian Open, giusto per citare i due Slam vinti in un'annata agonistica durante la quale ha dovuto anche scontare una squalifica di tre mesi.

