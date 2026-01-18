Jan Patocka | filosofo esponente del dissenso teorico di una nuova Europa convegno a Roma

Il 22 gennaio a Roma si terrà il convegno dedicato a Jan Patocka, filosofo e figura di rilievo nel dissenso europeo. L'evento, presso la Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto, accompagnerà la presentazione del volume “Introduzione alla fenomenologia di Husserl”, curato da Riccardo Paparusso. L'incontro offre un’occasione per approfondire il pensiero di Patocka e il suo contributo alla riflessione sulla cultura e l’identità europea.

ROMA – Giovedì 22 gennaio, alle ore 11, presso la Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto si svolgerà il convegno “Jan Patocka: filosofo, esponente del dissenso, teorico di una nuova Europa”, in occasione della pubblicazione del volume “Introduzione alla fenomenologia di Husserl”, di Jan Patocka, a cura di Riccardo Paparusso, Morcelliana Scholè. Si prevede nell’occasione il saluto del Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana. Intervengono Francesco Caccamo, Emilio Baccarini e Aldo Meccariello. Modera Riccardo Paparusso. L’appuntamento, come informa una breve nota dell’ufficio stampa di Montecitorio, viene trasmesso in diretta webtv. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - “Jan Patocka: filosofo, esponente del dissenso, teorico di una nuova Europa”, convegno a Roma Colleferro. Venerdì 9 Gennaio all’Auditorium “Fabbrica della Musica” interessante convegno “Un Codice per una Nuova Europa – La Sfida che viene da Camaldoli”

Venerdì 9 gennaio alle ore 17 presso l’Auditorium “Fabbrica della Musica” di Colleferro si terrà il convegno “Un Codice per una Nuova Europa – La Sfida che viene da Camaldoli”. L’evento affronterà temi legati alle prospettive politiche e alle sfide future dell’Europa, offrendo un approfondimento sui principi e le strategie per un percorso condiviso. Un’occasione di confronto per cittadini e studiosi interessati alle dinamiche europee. Leggi anche: Terni, una nuova alleanza strategica verso la capitale: al Campidoglio il convegno “Il Respiro di Roma”

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.