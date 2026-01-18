Jacob Elordi re Mida di hairlook che fanno sospirare

Jacob Elordi si distingue non solo per il suo talento, ma anche per il suo stile impeccabile. Con hairlook curati e sempre alla moda, rappresenta una nuova generazione di divi hollywoodiani. La sua presenza sul grande schermo e sui social contribuisce a consolidarne l’immagine di icona di stile sobria e raffinata.

Jacob Elordi sta vivendo un momento d'oro dal punto di vista professionale, ma si è imposto a Hollywood anche come super divo cool di ultima generazione. Non solo vanta una collezione di borse invidiabile, ma la sua chioma è una miniera aurea di acconciature trendy (Timothée attento). Le abbiamo passate in rassegna: decisamente tutte irresistibili Lo confesso: da un paio di mesi lo sfondo del mio smartphone è occupato da un primo piano di Jacob Elordi che mi accenna un sorriso con un'espressione di tenerezza. Ho scelto lui perché in questo momento della mia vita, che sia prima mattina o un messaggio aka seccatura, voglio subito guardare qualcosa di piacevole.

Jacob Elordi: «Mia sorella Isabella tira fuori il meglio di me» - All’inizio delle riprese di The Narrow Road to the Deep North, Jacob Elordi e sua ... vanityfair.it

Jacob Elordi ha abbinato il suo completo a un paio di occhiali da sole da vero intenditore - Anche se nessuno conosce il numero esatto dei modelli presenti nella sua collezione, siamo tutti d’accordo nel dire che Jacob Elordi è uno dei più grandi appassionati di Jacques Marie Mage al mondo. gqitalia.it

Si prevede che “Wuthering Heights” sarà il film di Jacob Elordi con il maggior incasso di sempre e il film di Margot Robbie con il maggior incasso dopo “Barbie”. In uscita nei cinema italiani il 12 febbraio distribuito da Warner Bros. con il titolo “Cime tempestose” x.com

