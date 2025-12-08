Film romantico di Jacob Elordi 2024 che conquista le piattaforme streaming mondiale
il successo di “on swift horses” conquista il pubblico globale. Il film “On Swift Horses”, uscito nel 2024 e diretto da Daniel Minahan, si sta affermando come uno dei maggiori successi del panorama streaming internazionale. L’opera, interpretata tra gli altri da Jacob Elordi, Will Poulter, Daisy Edgar-Jones e Diego Calva, sta ottenendo risultati sorprendenti sui canali di distribuzione digitale. Dopo aver fatto il suo debutto al Toronto International Film Festival, il film ha visto una crescita costante in tutte le principali piattaforme di streaming, particolarmente su HBO Max, dove ha scalato le classifiche mondiali. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
