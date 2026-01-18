Italia madre soffoca la figlia di 5 mesi | la scena horror all’arrivo dei carabinieri

Una giovane madre ha causato preoccupazione arrestando i carabinieri in un’abitazione italiana, dove una bambina di cinque mesi si trovava in condizioni critiche. La scena, che si è svolta sotto gli occhi delle forze dell’ordine, ha evidenziato una situazione di grave rischio per la neonata. Le autorità stanno indagando sugli eventi che hanno portato a questa emergenza, al fine di chiarire i dettagli e garantire la tutela della minore.

