Italia madre soffoca la figlia di 5 mesi | la scena horror all’arrivo dei carabinieri
Una giovane madre ha causato preoccupazione arrestando i carabinieri in un’abitazione italiana, dove una bambina di cinque mesi si trovava in condizioni critiche. La scena, che si è svolta sotto gli occhi delle forze dell’ordine, ha evidenziato una situazione di grave rischio per la neonata. Le autorità stanno indagando sugli eventi che hanno portato a questa emergenza, al fine di chiarire i dettagli e garantire la tutela della minore.
Momenti di forte tensione in un’abitazione dove una neonata di appena cinque mesi ha rischiato di perdere la vita. Solo il rapido intervento delle forze dell’ordine ha evitato una tragedia che si stava consumando all’interno di una camera da letto, chiusa dall’interno, in un contesto di grande agitazione e allarme. La vicenda ha avuto origine quando una donna, in evidente stato di alterazione, si è barricata nella stanza insieme alla figlia, tentando di soffocarla con un cuscino. La situazione è apparsa subito estremamente grave, tanto da spingere chi era presente a chiedere aiuto con urgenza, consapevole del pericolo imminente per la bambina. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
