Pamela Genini la mamma querela Francesco Dolci | Furto e appropriazione indebita della cagnolina di mia figlia L' intervento dei carabinieri poi il colpo di scena

La madre di Pamela Genini, la modella uccisa a Milano dal suo ex compagno Gianluca Soncin, ha sporto querela nei confronti dell?amico della figlia Francesco Dolci per furto e appropriazione. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Pamela Genini, la mamma querela Francesco Dolci: «Furto e appropriazione indebita della cagnolina di mia figlia». L'intervento dei carabinieri, poi il colpo di scena

