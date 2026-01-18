Iran | NetBlocks ' nuove interruzioni accesso a internet'

In Iran, sono state registrate recenti interruzioni che hanno limitato l'accesso a diversi servizi Internet. Secondo NetBlocks, si tratta di un nuovo calo nella disponibilità della rete, che si verifica in un contesto di crescente restrizione delle comunicazioni digitali nel paese. Questi eventi evidenziano le sfide affrontate dagli utenti iraniani nel mantenere un accesso stabile e aperto alle risorse online.

Teheran, 18 gen. (Adnkronos) - In Iran è presente un nuovo calo nella disponibilità di vari servizi Internet. Lo ha segnalato NetBlocks, un'organizzazione che monitora l'accesso al web in tutto il mondo, dopo precedenti segnalazioni secondo cui servizi come Google e funzionalità di messaggistica erano disponibili. A Roma corteo per il popolo dell'Iran anti-regime. "Viva lo Scià, libertà per Teheran" GUARDA .

Iran: ripristinato accesso a Sms ma resta blocco internet

In Iran, l'accesso ai servizi SMS è stato recentemente ripristinato dopo giorni di interruzioni legate alle proteste di massa. Tuttavia, il blocco dell'accesso a internet persiste, limitando ancora la comunicazione digitale nel paese. Questa misura riflette le tensioni politiche in corso e le restrizioni imposte dal governo.

Iran, manifestazioni di protesta a Teheran e in molte città: interrotto l’accesso a internet

In Iran, le proteste antigovernative si sono estese a Teheran e altre città, con manifestanti che chiedono cambiamenti in risposta alla crisi economica e alle repressioni delle forze di sicurezza. Durante le manifestazioni, è stato interrotto l’accesso a Internet, limitando le comunicazioni e l’informazione sulla situazione. Questi eventi riflettono il malcontento crescente tra la popolazione nei confronti del regime.

#Iran La società di monitoraggio NetBlocks: Lieve miglioramento dei dati della rete internet in Iran dopo più di 200 ore, ma si tratta ancora solo del 2% rispetto alla situazione normale. - facebook.com facebook

I dati di rete mostrano che l' #Iran è entrato nel 7° giorno di un blackout quasi totale delle telecomunicazioni, durato oltre 144 ore; l'interruzione è tra le più lunghe mai registrate e continua a isolare oltre 90 milioni di iraniani dal mondo esterno. @Emergenza x.com