Invece di risolvere il problema dello spaccio nel bosco di Rogoredo Milano lo vuole spostare per le Olimpiadi

Milano, in vista delle Olimpiadi invernali, si concentra sulla riqualificazione urbana, lasciando in secondo piano alcune criticità. Tra queste, il problema dello spaccio nel bosco di Rogoredo, che non viene risolto ma semplicemente spostato in altre zone. Questa strategia solleva interrogativi sulla reale efficacia delle misure adottate e sulla gestione delle questioni sociali durante grandi eventi internazionali.

