Invece di risolvere il problema dello spaccio nel bosco di Rogoredo Milano lo vuole spostare per le Olimpiadi
Milano, in vista delle Olimpiadi invernali, si concentra sulla riqualificazione urbana, lasciando in secondo piano alcune criticità. Tra queste, il problema dello spaccio nel bosco di Rogoredo, che non viene risolto ma semplicemente spostato in altre zone. Questa strategia solleva interrogativi sulla reale efficacia delle misure adottate e sulla gestione delle questioni sociali durante grandi eventi internazionali.
Milano si prepara alle Olimpiadi invernali, nascondendo i problemi presenti in città. Tra questi c'è il bosco della droga di Rogoredo che non chiude, ma viene spostato altrove. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: “No alle olimpiadi dello spaccio”: Rogoredo scende in strada contro il degrado
Leggi anche: Milano,"sit-in anti-spaccio a Rogoredo
Invece di risolvere il problema dello spaccio nel bosco di Rogoredo, Milano lo vuole spostare per le Olimpiadi.
Invece di risolvere il problema dello spaccio nel bosco di Rogoredo, Milano lo vuole spostare per le Olimpiadi - Tra questi c’è il bosco della droga di Rogoredo che non chiude, ma viene spostato altrove. fanpage.it
Vorresti che i tuoi studenti imparassero a risolvere problemi reali invece di memorizzare nozioni Il Problem Based Learning ribalta la lezione: prima la sfida, poi la teoria. Scopri come trasformare la classe in un laboratorio attivo (dalla primaria alle superiori) x.com
La simulazione è un problema da risolvere quello che inquieta e che l'arbitro e stato richiamato dal var che ovviamente essendo ciechi e in malafede hanno premiato questa porcheria del calcio italiano Invece di espellere la simulazione e la provocazione - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.