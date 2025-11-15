No alle olimpiadi dello spaccio | Rogoredo scende in strada contro il degrado

Milano, 15 novembre 2025 – La pioggia non ha fermato la protesta dei residenti di Rogoredo, che questo pomeriggio sono scesi in strada per dire “basta spaccio”. Un centinaio di cittadini, anche bambini, reggendo cartelli inequivocabili, hanno manifestato contro lo stato di estremo degrado che affligge da anni il quartiere. Viaggio tra i fantasmi di Rogoredo: “Loris, una vita spezzata a 29 anni. Ora per l’eroina bastano 10 euro” "No alle olimpiadi dello spaccio” si leggeva sui cartelli retti insieme agli ombrelli. “Una manifestazione spontanea, partecipata e determinata, con un messaggio chiaro rivolto al Comune: i cittadini vogliono sicurezza, presenza delle istituzioni e interventi concreti", spiega il capogruppo della Lega al Consiglio comunale di Milano, Alessandro Verri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

