Alberobello-Locorotondo incidente | sei feriti Nella notte

Nella notte si è verificato un incidente lungo la strada tra Alberobello e Locorotondo, che ha coinvolto diversi veicoli. L’evento ha causato il ferimento di sei persone, attualmente sotto assistenza medica. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente e sulla dinamica dell’accaduto. Restano in corso aggiornamenti per fornire ulteriori dettagli sulla situazione e sulle condizioni dei feriti.

6 feriti – S.S.172 Alberobello – LocorotondoOre 3,45 – 18.1.2026*Sul posto 2 Ambulanze di Alberobello e Locorotondo più auto medicaTutti ospedalizzati al San Giacomo di Monopoli e il Santa Maria di Putignano in Codice Rosso – per dinamica da impatto*Vigili del fuoco di Martina Franca, Carabinieri del Radiomobile di Martina Franca,*Mezzi coinvolti, BMW con quattrogiovani più che maggiorenni di Cisternino,LANCIA DELTA ferito conducente,ferito centauro dello SCOOTER.la dinamica al vaglio dei militari dell'Arma. Diversi carriattrezzi della Vigilante di Alberobello. Anas – Traffico rallentato in senso alternato.

