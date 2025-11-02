Forte dei Marmi | 24enne investe coetaneo nella notte Risultato positivo all’alcol test

Grave incidente stradale la notte scorsa in Versilia. Un uomo alla guida in stato di ebrezza avrebbe investito un pedone, e sono in corso accertamenti da parte della polizia se si sia trattato di un gesto volontario in seguito ad una lite L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

