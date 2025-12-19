Incidente tra scooter in piazzale Europa paura per due ragazzi Sul posto i soccorritori

Nella tarda serata di ieri, un incidente tra due scooter si è verificato in piazzale Europa, generando preoccupazione tra i presenti. Due ragazzi coinvolti sono stati soccorsi prontamente dai paramedici, mentre le cause dello scontro sono ancora da chiarire. La scena ha attirato l’attenzione dei testimoni e delle forze dell’ordine, che stanno indagando sull’accaduto.

ANCONA - Incidente tra due scooter nella tarda serata di ieri. Lo scontro è avvenuto attorno alle 22.30 in piazzale Europa, all'innesto con via Martiri della Resistenza, quasi di fronte a un negozio di frutta e verdura.Sul posto sono intervenuti i volontari della Croce Gialla di Ancona insieme a.

