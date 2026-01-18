Incendio in centro storico a Forlì | salvata una donna 4 evacuati tra cui un neonato

Nella mattinata di oggi, un incendio si è sviluppato in un appartamento nel centro storico di Forlì. L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha permesso di salvare una donna e di evacuare quattro persone, tra cui un neonato. L’evento ha causato momenti di preoccupazione nella zona, ma nessuno ha riportato gravi conseguenze. Le autorità stanno ancora accertando le cause dell’incendio.

Forlì, 18 gennaio 2026 – Attimi di paura questa mattina, in pieno centro storico, per un incendio sviluppatosi in un appartamento al primo piano. Qui una donna era rimasta bloccata all'interno di una stanza, anche a causa della densa coltre di fumo che si era sprigionato. Donna salvata dai vigili del fuoco. Salvata e portata all’esterno grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco, la donna è stata immediatamente affidata alle cure dei sanitari del 118 sul posto.  L’episodio si è verificato intorno alle 9,05 in via Maurizio Bufalini, non molto distante dall’ex chiesa San Giacomo. Evacuate altre 4 persone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

