In operazione distinte eseguiti dai carabinieri tre ordini di carcerazione
Il 17 gennaio, i carabinieri della provincia di Verona hanno eseguito tre operazioni di arresto, portando in custodia tre uomini destinatari di ordini di carcerazione emessi dalla Procura di Verona e dalla Procura Generale di Venezia. Le operazioni si inseriscono nell’attività di controllo e rispetto della legge condotta dalle forze dell’ordine sul territorio.
Un'attività intensa e mirata.
