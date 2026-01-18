In operazione distinte eseguiti dai carabinieri tre ordini di carcerazione

Il 17 gennaio, i carabinieri della provincia di Verona hanno eseguito tre operazioni di arresto, portando in custodia tre uomini destinatari di ordini di carcerazione emessi dalla Procura di Verona e dalla Procura Generale di Venezia. Le operazioni si inseriscono nell’attività di controllo e rispetto della legge condotta dalle forze dell’ordine sul territorio.

