Stalking lesioni ed estorsione | eseguiti 4 ordini di carcerazione

Continuano le attività di prevenzione e repressione dei reati da parte dei carabinieri di Verona, con particolare attenzione alla vigilanza sui soggetti sottoposti a misure detentive. Tra novembre e dicembre sono stati eseguiti quattro ordini di carcerazione nei confronti di individui che devono. 🔗 Leggi su Veronasera.it

